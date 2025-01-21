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إرتفاع حصيلة الحريق في منتجع للتزلج في تركيا إلى 76 قتيلًا

آخر الأخبار
2025-01-21 | 14:16
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إرتفاع حصيلة الحريق في منتجع للتزلج في تركيا إلى 76 قتيلًا
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إرتفاع حصيلة الحريق في منتجع للتزلج في تركيا إلى 76 قتيلًا

 
 
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