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المدير التنفيذيّ للمفكرة القانونية نزار صاغية للـLBCI: الرئيس عون يلتقي مع مشاريع اصلاحية في بلاد منقسمة لبناء مؤسسات قضائية لحسم المشاكل بعدل بين الفئات المختلفة

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2025-01-21 | 15:16
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المدير التنفيذيّ للمفكرة القانونية نزار صاغية للـLBCI: الرئيس عون يلتقي مع مشاريع اصلاحية في بلاد منقسمة لبناء مؤسسات قضائية لحسم المشاكل بعدل بين الفئات المختلفة
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المدير التنفيذيّ للمفكرة القانونية نزار صاغية للـLBCI: الرئيس عون يلتقي مع مشاريع اصلاحية في بلاد منقسمة لبناء مؤسسات قضائية لحسم المشاكل بعدل بين الفئات المختلفة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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