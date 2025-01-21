المدير التنفيذيّ للمفكرة القانونية نزار صاغية للـLBCI: الرئيس عون يلتقي مع مشاريع اصلاحية في بلاد منقسمة لبناء مؤسسات قضائية لحسم المشاكل بعدل بين الفئات المختلفة

غياث يزبك للـLBCI: الحكومة يجب أن تكون تكنو-سياسية حتى تكون عملية فالحكومة هي نتاج العمل السياسي الديمقراطي

غياث يزبك للـLBCI: الحكومة يجب أن تكون تكنو-سياسية حتى تكون عملية فالحكومة هي نتاج العمل السياسي الديمقراطي

غياث يزبك للـLBCI: نعمل باتجاه تشكيلة من 24 وزيرا ولا يمكن ارضاء الجميع وهناك كتل كبرى يحب أن تأخذ حقها في التمثيل