صاغية للـLBCI: إذا ما فعلًا أردنا استقلالية القضاء يجب أن يكون القاضي مستقلًا داخليًا تجاه القضاة وألّا يكون كل منصب مرتبط بطائفة معيّنة

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