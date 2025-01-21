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o
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o
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o
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o
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o
متن
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ترامب: ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء ستصدم الناس
آخر الأخبار
2025-01-21 | 17:37
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ترامب: ولايتي الثانية ستكون أفضل وسأفعل أشياء ستصدم الناس
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