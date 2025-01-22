الجيش اللبناني بدأ السماح لأهالي علما والناقورة وشمع والبياضة بتفقد قراهم ومنازلهم على دفعات

د. محمد علي مقلد العضو المؤسس في المنبر الوطني للانقاذ، يتحدث عن 3 مشاريع تطرف في لبنان: المارونية السياسية، مشروع الحركة الوطنية اللبنانية، والشيعية السياسية (فيديو)

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