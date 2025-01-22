الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة السعودية لقناة العربية: إذا عرض إيلون ماسك أو غيره شراء تيك توك فسنكون مهتمين بالاستثمار فيه

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 13,00 والساعة 17.00

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 13,00 والساعة 17.00

مسؤول بمكتب مساعد الرئيس الإيراني: محمد جواد ظريف لم يجر مفاوضات مع واشنطن أو أي أطراف أخرى في منتدى دافوس