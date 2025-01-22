الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
قلبي دقّ
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غوتيريش: هناك خطر بأن تشعر إسرائيل بأن هذه هي اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية وإبقاء الوضع في غزة في حالة من الغموض

آخر الأخبار
2025-01-22 | 06:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غوتيريش: هناك خطر بأن تشعر إسرائيل بأن هذه هي اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية وإبقاء الوضع في غزة في حالة من الغموض
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غوتيريش: هناك خطر بأن تشعر إسرائيل بأن هذه هي اللحظة المناسبة لضم الضفة الغربية وإبقاء الوضع في غزة في حالة من الغموض

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

إسرائيل

اللحظة

المناسبة

الضفة

الغربية

وإبقاء

الوضع

الغموض

LBCI التالي
الأمير هاري يتوصل لاتفاق مالي مع مالكي صحيفة "ذي صن"
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم على تفجير وحرق 8 منازل في بلدة الطيبة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:32

إيران: هجوم 7 تشرين الأول قوض فرص التفاوض مع واشنطن

LBCI
منوعات
12:23

تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)

LBCI
أخبار دولية
11:57

الشيباني من دافوس: رفع العقوبات الاقتصادية "مفتاح استقرار" سوريا

LBCI
آخر الأخبار
11:48

وزير الخارجية السوري: لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:23

تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)

LBCI
آخر الأخبار
11:48

وزير الخارجية السوري: لجنة خبراء من مختلف المكونات السورية ستعمل على صياغة الدستور بعد حوار وطني

LBCI
آخر الأخبار
11:40

وزير الخارجية السوري: نعمل على إقامة شراكات مع دول الخليج في قطاع الطاقة والكهرباء في سوريا

LBCI
فنّ
11:39

نيللي كريم في منشور مميز بين الماضي والحاضر... جمالها حديث المتابعين! (صورة)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
06:44

استبدال المياه العادية بالمياه الفوارة قد يساعدكم في إنقاص وزنكم... إليكم ما كشفه الخبراء

LBCI
آخر الأخبار
2025-01-18

غوتيريش: الجيش اللبناني سينتشر في الجنوب وعلى إسرائيل استكمال الانسحاب ووقف النار بين إسرائيل ولبنان قد يكون هشًا ونشدد على الالتزام به كما يجب ضمان حرية تحرك قوات اليونيفيل

LBCI
أمن وقضاء
2025-01-19

مخابرات الجيش تضبط 50 مليون حبة كابتاغون ..والتاجران من الاخطر في الشرق الاوسط

LBCI
منوعات
07:19

في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جلسة للجنة تكنولوجيا المعلومات

LBCI
آخر الأخبار
06:51

أهالي علما الشعب يتفقدون منازلهم... وفيديو يوثق الدمار

LBCI
أخبار دولية
06:47

تفاصيل لقاء رئيسَيْ الموساد والشاباك في مصر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:47

في بعبدا سلسلة لقاءات...

LBCI
أخبار لبنان
06:36

بطريرك السريان الارثوذكس من بعبدا: نأمل أن تُشكّل حكومة في اسرع وقت

LBCI
أخبار دولية
03:06

تصعيد لم يشهده مخيم جنين من قبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

الحكومة على مسار التأليف... وسلام: حقيبة المال ليست حكرًا على أحد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بطل التنس اللبناني هادي حبيب يعود الى بيروت ليقود منتخب دايفيس كاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

ظاهرة اصطفاف الكواكب وغيرها من الاحداث الفلكية بالمواعيد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
16:15

اغتيال مسؤول “حزب الله” في البقاع الغربيّ

LBCI
خبر عاجل
06:41

المجلس الأوروبي يعتمد حزمة مساعدات ثالثة لدعم الجيش

LBCI
آخر الأخبار
13:59

إغتيال مسؤول منطقة البقاع الغربي في حزب الله الشيخ محمد حمادي بإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يستقلون سيارة في محلة مشغرة

LBCI
صحف اليوم
00:09

في الملف الحكومي: خلافات حول الحصص والحقائب والأسماء (الأخبار)

LBCI
آخر الأخبار
17:38

هيئة البث: أثيرت شكوك في المطار حول منفذ هجوم تل أبيب ورفض دخوله في البداية قبل أن يسمح له الشاباك بالدخول

LBCI
خبر عاجل
10:43

اجتماع لسفراء الخماسية: لدعم العهد وعدم فرض شروط على الرئيس المكلف

LBCI
موضة وجمال
16:11

ملكة جمال لبنان تخوض تجربة الرقص الشرقي للمرة الأولى (صور)

LBCI
منوعات
13:55

فيديو يضجّ مواقع التواصل... مارك زوكربيرغ يحدق في خطيبة الملياردير جيف بيزوس بطريقة غير لائقة!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More