رئيس الجمهورية: مصمم على المضي قدما في إقرار قانون استقلالية القضاء ولولا دور القضاء لأصبحنا في شريعة الغاب

الجهاد الإسلامي: نؤكد تمسكنا بنهج المقاومة وندعو أهلنا في الضفة الى الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم

الجهاد الإسلامي: نؤكد تمسكنا بنهج المقاومة وندعو أهلنا في الضفة الى الدفاع عن أرضهم ومقدساتهم

في اليونان... العثور على تمثال أثري في مكان غريب جدا وهذا عمره! (صورة)