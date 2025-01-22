وزير الدفاع السوري: لا يستقيم بناء القوات المسلحة بعقلية الثورة والفصائل وهدفنا الدفاع عن الوطن وتأمين الحدود

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وزير الدفاع السوري: التقينا أكثر من 70 فصيلا من كل مناطق سوريا وكلهم أبدوا استعدادهم للانخراط في وزارة الدفاع والانخراط في الوزارة لن يكون بشكل فصائل بل عبر تعيين كل قائد في المكان المناسب