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o
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o
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السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مرحلة تشكيل الحكومة مهمة و"الخماسية" متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي
آخر الأخبار
2025-01-22 | 12:57
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السفير المصري لدى لبنان علاء موسى للـLBCI: مرحلة تشكيل الحكومة مهمة و"الخماسية" متفائلة بأن التشكيلة الحكومية ستبصر النور وتأخّرها طبيعي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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