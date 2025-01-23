الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارة بايدن وإدارة ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان

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الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد أنّ إدارة ترامب القادمة تحثّ إسرائيل على الانسحاب من لبنان في الموعد الأصلي المحدد في الاتفاق في وقت مبكر من يوم الأحد