الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد أنّ إدارة ترامب القادمة تحثّ إسرائيل على الانسحاب من لبنان في الموعد الأصلي المحدد في الاتفاق في وقت مبكر من يوم الأحد

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الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد أنّ هرتسوغ قال إنّ منتقشات مع إدارة ترامب تجري لتمديد موعد الانسحاب من لبنان اعتبارًا من يوم الأحد