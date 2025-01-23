الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد أنّ هرتسوغ قال إنّ منتقشات مع إدارة ترامب تجري لتمديد موعد الانسحاب من لبنان اعتبارًا من يوم الأحد

الزميلة آمال شحاده: العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارتي بايدن ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان

الزميلة آمال شحاده: العمل على التوصل إلى تفاهمات بين إدارتي بايدن ترامب لتأجيل الانسحاب الإسرائيليّ من لبنان

الزميلة آمال شحاده: مسؤول إسرائيليّ أكّد أنّ إدارة ترامب القادمة تحثّ إسرائيل على الانسحاب من لبنان في الموعد الأصلي المحدد في الاتفاق في وقت مبكر من يوم الأحد