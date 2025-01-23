النائب رازي الحاج للـLBCI: "اذا سلاحك وترسانتك ما امّنت لك الحماية اوعا تفكّر انو حقيبة بالحكومة رح تأمنها" وثنائي أمل - حزب الله لا يستطيع أن يحتكر التمثيل الشيعي

الجيش: ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00 تفجير ذخائر غير منفجرة في وادي حامول - علما الشعب قضاء صور وجرد رأس بعلبك

الجيش: ما بين الساعة 10.00 والساعة 17.00 تفجير ذخائر غير منفجرة في وادي حامول - علما الشعب قضاء صور وجرد رأس بعلبك

النائب رازي الحاج للـLBCI: الممانعة ما زالت تمارس "هوايتها" في التعطيل ولا نريد حكومة فيها ألغام تنفجر في وجه التكتلات الاصلاحية والرئيسين عون وسلام