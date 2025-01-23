الحاج للـLBCI: لبنان كان مخطوفَ القرار وكان معاديًا للنظام العالميّ أمّا اليوم فهو يعود ليؤكد إمكانته أن يستقلّ

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الحاج للـLBCI: السعودية لم تؤدِّ يومًا دورًا تخريبيًّا في لبنان وهي جزء من مشروع اقتصاديّ عالميّ إمّا ينخرط فيه لبنان وإمّا يبقى معزولًا