بلدية غزة: نناشد المؤسسات الدولية توفير الدعم العاجل لنتمكن من تقديم خدماتنا وتخفيف الكارثة الصحية والبيئية

الحاج للـLBCI: نحترم معيار المداورة في الحكومة ولن نقبل اي مفهوم قديم وبالٍ يُعطّل سير الأمور

الحاج للـLBCI: نحترم معيار المداورة في الحكومة ولن نقبل اي مفهوم قديم وبالٍ يُعطّل سير الأمور

الحاج للـLBCI: من لا يعجبه هذا المسار فليتجه إلى انتخابات نيابية مبكرة والثنائيّ "أمل" و"حزب الله" ظلم الطائفة الشيعية بسياسته