غراندي: بعض اللاجئين سيبقون بأعداد قليلة في البلدان المجاورة لسوريا بسبب عدم قدرة سوريا على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين في دفعة واحدة

غراندي: في شأن اللاجئين الفسطينيين إنّ الحل الوحيد هو بالتوصل إلى حل سياسيّ بين الاسرائيليين والفلسطينيين

غراندي: في شأن اللاجئين الفسطينيين إنّ الحل الوحيد هو بالتوصل إلى حل سياسيّ بين الاسرائيليين والفلسطينيين

المفوض الأمميّ السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: أكثر من 450 ألف سوريّ عاد إلى ديارهم خلال الازمة اللبنانية ونحتاج الى أن ندعمهم لنؤكّد أنّ عودتهم حتمية وكان لقائي مع الرئيس عون ايجابيًّا وسألتقي بميقاتي وسلام للبحث أكثر في هذا الملف