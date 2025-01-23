غراندي: في شأن اللاجئين الفسطينيين إنّ الحل الوحيد هو بالتوصل إلى حل سياسيّ بين الاسرائيليين والفلسطينيين

الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار

الـLBCI جالت في بلدة الناقورة قُبيل أيّام من انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار

غراندي: بعض اللاجئين سيبقون بأعداد قليلة في البلدان المجاورة لسوريا بسبب عدم قدرة سوريا على استقبال أعداد كبيرة من اللاجئين في دفعة واحدة