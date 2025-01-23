نادي الأسير الفلسطينيّ: القوات الإسرائيلية اعتقلت 22 فلسطينيًا الليلة الماضية وفجر اليوم في الضفة الغربية

78 قتيلًا في حريق فندق منتجع التزلج في تركيا

78 قتيلًا في حريق فندق منتجع التزلج في تركيا

الكرملين: مستعدون لحوار متكافئ مع واشنطن وننتظر إشارات في هذا الشأن لكن لم نتلق أيًا منها بعد