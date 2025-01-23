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الرئيس بري يلتقي في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان

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2025-01-23 | 05:34
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الرئيس بري يلتقي في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان
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الرئيس بري يلتقي في عين التينة رئيس لجنة المراقبة لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار بحضور السفيرة الاميركية لدى لبنان

 
 
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