الجاسر للـLBCI: لبنان أمام فرصة تاريخية وهناك مؤشرات ايجابية يجب تلقفها

كما أدّت دورًا من خلال اللجنة الخماسية في تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية وايصال رئيس حكومة يعول على اعادتهما بناء المؤسسات وعلاقات لبنان مع الخارج، كذلك تتطلع المملكة العربية السعودية إلى شكل الحكومة وبرنامجها بعيدا من أيّ محاصصات وتقويض يمكن أن يزيد من عزلة لبنان وتدهور أوضاعه.الكاتب الصحافيّ السعوديّ جاسر الجاسر، قال في حديث ضمن برنامج "نهاركم سعيد" ان لبنان أمام فرصة تاريخية ومتحدثا عن مؤشرات ايجابية يجب تلقفها، بدل فرض المحاصصة التي لا تبني دولة.