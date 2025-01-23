عدد من الشبّان اعترض آليتين رباعيتا الدفع تابعة لقوات اليونيفيل عند جسر بلدة الغازية مما استدعى تدخل دورية لمديرية المخابرات في الجيش اللبناني وعملت على تسهيل خروج الاليتين من المنطقة

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