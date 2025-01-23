زياد بارود لـ "جدل": السؤال ليس اذا مُنحت حقيبة المال للثنائي امل - حزب الله بل كيف تُمنح ومن سيتولاها واليوم نعزز الأعراف في حين أننا نتحدث عن دستور والحكومة ليست فقط وزارة مالية

حريق غابات جديد قرب لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

حريق غابات جديد قرب لوس أنجلوس يجبر الآلاف على إخلاء منازلهم

معلومات فاينانشال تايمز: سفينتا شحن إيرانيتان تحملان مكونًا لوقود الصواريخ ستبحران من الصين إلى إيران في الأسابيع المقبلة