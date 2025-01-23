زياد بارود لـ "جدل": الحكومة هي حكومة مَهمّة ومن المسائل الاساسية تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار الذي اصبح حتى أبعد من القرار 1701 والكلام عن ابقاء 5 مناطق استراتيجية لاسرائيل يضرب الاتفاق ومخالفة تطبيق اتفاق وقف النار ليس سهلاً

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