زياد بارود لـ "جدل": انا لست جزءاً من أي لائحة وأجزم ذلك ولم يُعرض علي أي شيء وانا في السابق لا اعتبر أنني تعيّنت وزيراً للداخلية بل خدمت بالوزارة

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