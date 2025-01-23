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الحاج للـLBCI: هناك فريق سلاحه لم يؤمن له حماية فحقيبة في الحكومة لن تؤمنها له والثنائيّ "أمل" و"حزب الله" لا يمكنه احتكار التمثيل الشيعيّ