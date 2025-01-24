الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الخارجية الروسية: واشنطن ستواصل الضغط على أعضاء النيتو لإنفاق المزيد على الدفاع ما يحقق أرباحا لمصانع أسلحتها

آخر الأخبار
2025-01-24 | 01:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخارجية الروسية: واشنطن ستواصل الضغط على أعضاء النيتو لإنفاق المزيد على الدفاع ما يحقق أرباحا لمصانع أسلحتها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الخارجية الروسية: واشنطن ستواصل الضغط على أعضاء النيتو لإنفاق المزيد على الدفاع ما يحقق أرباحا لمصانع أسلحتها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الروسية:

واشنطن

ستواصل

الضغط

أعضاء

النيتو

لإنفاق

المزيد

الدفاع

أرباحا

لمصانع

أسلحتها

LBCI التالي
ترامب عن زعيم كوريا الشمالية لفوكس نيوز: سأتواصل معه مرة أخرى
وزيران ألمانيّ وفرنسيّ: تخصيص 2% من الناتج المحليّ الإجماليّ للشق الدفاعيّ ليس كافيًا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:34

ديوان نتنياهو: هيرش أكد أن المفاوضات لا تزال جارية لإعادة المخطوفين جميعًا الأحياء والأموات

LBCI
آخر الأخبار
05:34

ديوان نتنياهو: منسق شؤون الأسرى غال هيرش أجرى خلال اليومين الماضيين لقاءات مع عائلات أسرى في غزة

LBCI
آخر الأخبار
05:32

الجيش اللبنانيّ ينتشر في بلدتي شيحين والجبين في القطاع الغربيّ

LBCI
أخبار دولية
05:26

ضرب منشآت نفطية في مدينة ريازان الروسية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:32

الجيش اللبنانيّ ينتشر في بلدتي شيحين والجبين في القطاع الغربيّ

LBCI
أخبار دولية
05:26

ضرب منشآت نفطية في مدينة ريازان الروسية

LBCI
آخر الأخبار
05:24

وصول وزير الخارجية الكويتيّ عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري

LBCI
آخر الأخبار
05:14

رويترز عن مسؤول في مفوضية حقوق الإنسان: مخاوف من أن تؤثر أحداث الضفة على وقف إطلاق النار في غزة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:10

حزب الله: أي تجاوز لمهلة الـ60 يوماً يستوجب التعاطي معه من قبل الدولة

LBCI
آخر الأخبار
11:32

وصول وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الى قريطم للقاء الرئيس المكلف

LBCI
آخر الأخبار
23:55

القناة 14 الإسرائيلية: من المنتظر أن تسلم "حماس" اليوم قائمة المختطفين الذين قد يتم إطلاقهم غدًا

LBCI
اقتصاد
2025-01-22

لجنة الاقتصاد بحثت في موضوع الموازنة... البستاني: تقدمت باقتراح قانون يرمي إلى حماية الودائع بالعملات الأجنبية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:47

ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

فياض للـLBCI: غموض تام في موقف توتال وانتظار سياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سما.. حدودها السما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فنجان القهوة...بخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

آخر المعلومات حول الموقف الإسرائيلي بشأن الانسحاب من لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

الـLBCI في علما الشعب والناقورة مع الاهالي.. اكوام الركام تطيل العودة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

جهود اسرائيلية لتأجيل الانسحاب من لبنان...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

المفاوضات الحكومية مكربجة والسبب…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:00

من لندن... كارين رزق الله تحتفل بتخرج ابنتها من الجامعة: هذا ما نشرته!

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

LBCI
أخبار دولية
16:50

بعد تعليق قراره إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة... هذا ما أعلنه ترامب

LBCI
صحف اليوم
00:39

مسؤول سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": تفاهم مع الرئيس عون سبق انتخابه بساعتين وهذه تفاصيله

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز

LBCI
خبر عاجل
03:52

فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

LBCI
خبر عاجل
12:57

معلومات للـLBCI: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان سيزور سوريا غدًا

LBCI
صحف اليوم
00:13

سلام يفكك عقد التشكيل (الأنباء الالكترونية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More