القناة 14 الإسرائيلية: الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو وسيرد بشكل قاس وفوري على أي خروقات من حزب الله

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وليد فياض للـLBCI: أحب أن أساهم ببناء الوطن ومؤسساته وحققنا تقدما نوعيا باستقامة العمل المؤسساتي في وزارة الطاقة وملف النفط والغاز في لبنان مسيّس ويمكن أن نرى تكاملا بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان