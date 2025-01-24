وليد فياض للـLBCI: أحب أن أساهم ببناء الوطن ومؤسساته وحققنا تقدما نوعيا باستقامة العمل المؤسساتي في وزارة الطاقة وملف النفط والغاز في لبنان مسيّس ويمكن أن نرى تكاملا بين الوضع الجيوسياسي وبين مقاربة توتال في استكمال العمل في لبنان

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فياض للـLBCI: في نهاية فترة التنقيب بدات الحرب الاسنادية ما اجبر توتال على التوقّف عن التنقيب في لبنان لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية