فياض للـLBCI: في نهاية فترة التنقيب بدات الحرب الاسنادية ما اجبر توتال على التوقّف عن التنقيب في لبنان لكن هناك كذلك تقصير من قبل هذه الشركة في موضوع الالتزامات التعاقدية

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