وزارة التجارة التركية تتفق مع مسؤولين سوريين على إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وسوريا

الرئيس عون للوفد الكويتي: انا على ثقة انكم لن تبخلوا على تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان

الرئيس عون للوفد الكويتي: انا على ثقة انكم لن تبخلوا على تقديم المساعدة لأشقائكم في لبنان

وزارة التجارة التركية تتفق مع مسؤولين سوريين على إعادة تحديد الرسوم الجمركية على بعض المنتجات