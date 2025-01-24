الزميلة آمال شحادة: حوار بين إسرائيل والولايات المتحدة عن القوات التي ستبقى في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يومًا من دون ان تضع تل ابيب جدولًا زمنيًا جديدًا للانسحاب

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