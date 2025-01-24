الأمم المتحدة تعلق كافة التحركات الرسمية إلى وداخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن حتى إشعار آخر

ا.ف.ب: مقتل عنصرين من حرس الحدود العراقيين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

ا.ف.ب: مقتل عنصرين من حرس الحدود العراقيين في اشتباكات مع حزب العمال الكردستاني

مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا