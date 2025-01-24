الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الأسمر للـLBCI: حزب الله يقول لبيئته أنه لا يزال موجودًا على الساحة ويؤكد لها ان المقاومة لم تسقط في الوقت عينه لم يعد يإمكانه القيام بشيء لا سيما ان مقوّماته قد أُضعفت

آخر الأخبار
2025-01-24 | 08:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الأسمر للـLBCI: حزب الله يقول لبيئته أنه لا يزال موجودًا على الساحة ويؤكد لها ان المقاومة لم تسقط في الوقت عينه لم يعد يإمكانه القيام بشيء لا سيما ان مقوّماته قد أُضعفت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الأسمر للـLBCI: حزب الله يقول لبيئته أنه لا يزال موجودًا على الساحة ويؤكد لها ان المقاومة لم تسقط في الوقت عينه لم يعد يإمكانه القيام بشيء لا سيما ان مقوّماته قد أُضعفت

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

للـLBCI:

لبيئته

موجودًا

الساحة

ويؤكد

المقاومة

الوقت

يإمكانه

القيام

مقوّماته

أُضعفت

LBCI التالي
القناة 14 الإسرائيلية: من المنتظر أن تسلم "حماس" اليوم قائمة المختطفين الذين قد يتم إطلاقهم غدًا
النائب ابراهيم منيمنة لـ"جدل": يجب رسم رؤية للمرحلة والحكومة يجب أن تتمثل فيها كل المكونات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:15

رسمياً... الفرنسي رودي غارسيا يتولى تدريب منتخب بلجيكا

LBCI
خبر عاجل
10:05

أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج

LBCI
أمن وقضاء
10:01

الجيش : تفجير ذخائر غير منفجرة في شيحين - صور

LBCI
آخر الأخبار
09:58

وزارة النفط العراقية: السيطرة على حريق بحقل الرميلة النفطي

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
رياضة
10:15

رسمياً... الفرنسي رودي غارسيا يتولى تدريب منتخب بلجيكا

LBCI
آخر الأخبار
09:58

وزارة النفط العراقية: السيطرة على حريق بحقل الرميلة النفطي

LBCI
آخر الأخبار
09:47

بوتين: من الصعب التحدث عن أي أمر بجدية في ظل رفض أوكرانيا الانخراط في محادثات للسلام

LBCI
آخر الأخبار
09:47

بوتين: اتفق مع ترامب أنه كان من الممكن تفادي حرب أوكرانيا لو لم يحرم ترامب من فوزه في الانتخابات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
10:05

أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج

LBCI
صحة وتغذية
13:33

للحفاظ على جودته... اعتمدوا هذه النصائح لتخزين التفاح بشكل صحيح!

LBCI
أخبار دولية
2025-01-22

ترامب يتوعّد روسيا بعقوبات إذا لم تتوصّل "فورا" إلى حل للنزاع مع أوكرانيا

LBCI
منوعات
2025-01-22

تعليق يضع إيلون ماسك في مرمى الانتقادات... ما علاقة ابنة ترامب؟! (صورة)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:36

الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد الحزب مما يملك يُحاول تحصين نفسه في الحكومة..والمالية للشيعة وليست للثنائي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:08

زيارة وزير الخارجية الكويتي لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:40

نشاط بعبدا ومتابعة لمشاورات التأليف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:37

ملف انسحاب الجيش الاسرائيليّ من الجنوب... هذه الأجواء الأخيرة

LBCI
أخبار لبنان
03:47

ما من موعد محدد لسلام في بعبدا والتعويلات على الخروج بحكومة مكتملة الصلاحيات

LBCI
أخبار لبنان
03:25

فياض للـLBCI: غموض تام في موقف توتال وانتظار سياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

سما.. حدودها السما

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

فنجان القهوة...بخطر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تيكتوك يدخل بازار السوق الاميركي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
07:20

قوى الأمن تحذر من إعلانات عبر WhatsApp "قد تُغيّر حياتك... نحو الأسوأ"!

LBCI
خبر عاجل
07:33

مكتب نتنياهو : نظرًا لعدم تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بالكامل ستستمر عملية الانسحاب التدريجي إلى ما بعد 60 يومًا

LBCI
صحف اليوم
00:39

مسؤول سابق في "حزب الله" لـ"الأنباء الكويتية": تفاهم مع الرئيس عون سبق انتخابه بساعتين وهذه تفاصيله

LBCI
خبر عاجل
12:05

الرئيس عون: خطاب القسم كُتب ليُنَفذ وهو عَكَسَ إرادة الشعب اللبناني وتحدث بلغته وأولويات المرحلة المقبلة إعادة الإعمار والوضع الاقتصادي ودعم الجيش والمؤسَّسات الأمنية

LBCI
أخبار دولية
16:50

بعد تعليق قراره إلغاء حق نيل الجنسية بالولادة... هذا ما أعلنه ترامب

LBCI
خبر عاجل
03:52

فياض للـLBCI: الكهرباء ستُؤمّن للبنانيين بحدود الـ12 ساعة يوميًا اعتبارًا من آذار المقبل علمًا ان التغذية اليوم تتراوح بين 9 و10 ساعات

LBCI
خبر عاجل
07:18

المستوى السياسي الإسرائيلي أصدر تعليماته للجيش بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان بعد انتهاء الستين يوما ونقلوا الى الولايات المتحدة الأماكن التي سيبقون فيها في جنوب لبنان

LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار البنزين والمازوت واستقرار في سعر الغاز

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More