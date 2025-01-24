الأسمر للـLBCI: حزب الله يقول لبيئته أنه لا يزال موجودًا على الساحة ويؤكد لها ان المقاومة لم تسقط في الوقت عينه لم يعد يإمكانه القيام بشيء لا سيما ان مقوّماته قد أُضعفت

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