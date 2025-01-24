الأسمر للـLBCI: على الفرقاء في لبنان محاولة استيعاب وضع حزب الله لا سيما بعد الخسارات المتتالية التي مُنيَ بها من عسكرية وسياسية في الفترة الاخيرة ولا نعني باستيعابه اعطائه كل ما يرغب به

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