الأسمر للـLBCI: بعد أن جُرّد حزب الله مما يملكه يُحاول الآن اعادة تحصين نفسه من جديد في الحكومة ولكن رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف يُطبقان الدستور و"اذا بدّن يسايروا الثنائي ما رح يخلّو يركب على ضهرهن" ونحن في اتجاه لأنه تُعطى المالية للطائفة الشيعي

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