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الرئاسة الأوكرانية ترفض مفاوضات سلام بين بوتين وترامب في غياب كييف وأوروبا

آخر الأخبار
2025-01-24 | 10:27
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الرئاسة الأوكرانية ترفض مفاوضات سلام بين بوتين وترامب في غياب كييف وأوروبا
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الرئاسة الأوكرانية ترفض مفاوضات سلام بين بوتين وترامب في غياب كييف وأوروبا

 
 
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