الوكالة الوطنية للإعلام: فريق الهندسة لنزع الألغام في الجيش عثر على لغم أرضي خلال عملية المسح التي يقوم بها في بلدة الناقورة حيث عمل على تعطيله ونقله إلى مكان مخصص لتفجيره

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