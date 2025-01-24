الدويهي للـLBCI: اذا كانت العودة للدولة بمنطق القانون تُعتبر استهدافًا للبعض فهناك مشكلة والميثاقية تُضرّ بلبنان وكل الطوائف ولا يجب أن يضع الثنائي نفسه بوجه رغبة اللبنانيين بالتغيير

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