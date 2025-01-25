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القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك

آخر الأخبار
2025-01-25 | 01:00
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القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق &quot;الجزيرة&quot; وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
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القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك

 
 
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