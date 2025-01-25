إحصاءات غرفة التحكم: ٨ جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

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مكتب إعلام الأسرى: بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار تبين وجود خلل في عدد من الأسماء وجاري المتابعة مع الوسطاء