مكتب إعلام الأسرى: بعد مراجعة قائمة الأسرى المنوي الإفراج عنهم اليوم ضمن المرحلة الأولى من صفقة طوفان الأحرار تبين وجود خلل في عدد من الأسماء وجاري المتابعة مع الوسطاء

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