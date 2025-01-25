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الجزيرة: انتشار عناصر القسام في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة استعدادًا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات
آخر الأخبار
2025-01-25 | 03:17
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الجزيرة: انتشار عناصر القسام في ميدان فلسطين وسط مدينة غزة استعدادًا لبدء عملية تسليم الأسيرات الإسرائيليات
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