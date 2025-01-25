الوكالة الوطنية: توجه فريق الصليب الاحمر والدفاع المدنيّ إلى شيحين والجبين لانتشال جثامين الشهداء

الصايغ للـLBCI: ما يقوله جنبلاط أساسيّ لحفظ سيادة لبنان داخليًا وعلى الحدود

الصايغ للـLBCI: ما يقوله جنبلاط أساسيّ لحفظ سيادة لبنان داخليًا وعلى الحدود

الصايغ للـLBCI: أميركا هي القوى الأعظم في العالم والقادرة على أن تكون وسيطًا نزيهًا بين لبنان والجوار