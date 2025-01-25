الصايغ للـLBCI: هناك فريق ممارسته في الماضي لا تطمئن ولم يتعاون مع بقية الأحزاب ويأتي اليوم "كأنّ شيئًا لم يكن"

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