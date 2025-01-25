الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
15
o
البقاع
8
o
الجنوب
16
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
القوات: غير صحيح أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة
آخر الأخبار
2025-01-25 | 10:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
القوات: غير صحيح أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة
صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، البيان الآتي:
"يُدرك القاصي والداني أن محور الممانعة لم يهضم بعد سرعة انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس للحكومة، ولاسيّما أنّه لم يعتَد على انتخاب وتكليف من خارج صفوفه وموافقته والتفاهمات المسبقة التي يبرمها، وبالتالي التأخير كله في تأليف الحكومة، إذا جاز الكلام عن تأخير، مرده إلى عقدة واحدة اسمها الممانعة ويتفرّع عنها ثلاثة عناوين: الأول التمسك بوزارة المال ودورها، والثاني التمسك بالحصة كلها وبأسماء محددة، والثالث التمسك برفض تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار شمال الليطاني".
أضاف:" ولأن الدستور واضح بعدم وجود "وزير ملك" ولا حقيبة لفريق أو مذهب أو طائفة، ولأن الدستور واضح وينصّ على أنّ مَن يؤلِّف الحكومة هو الرئيس المكلّف الذي يجري مشاوراته سعيا لحكومة متجانسة في مرحلة جديدة من تاريخ لبنان ويوقِّع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها، ولأن الدستور واضح بان الدولة وحدها تحتكر السلاح، فإن هناك من يعمل عن سابق تصور وتصميم على تأخير التأليف سعيًا إلى إحياء حكومات الزمن الماضي، حيث القرار الاستراتيجي بيده، وحصته الوزارية يسقطها في الدقائق الأخيرة، ووزارة المالية يريدها وزارة وصاية على الوزارات كلها".
وتابع:" ولأن الناس تريد حكومة سريعة تعيد إطلاق عجلة البلد الاقتصادية، ولأن المجتمع الدولي ينظر إلى الحكومة كمدخل لتطبيق الدستور والقرارات الدولية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعيد ضخّ الأموال في شرايين الدولة اللبنانية، فإن محور الممانعة، الذي يشكل بحدّ ذاته العقدة أمام قيام دولة فعلية، وتجنّبًا للضغط الشعبي والدولي، يحاول، كما دومًا، حرف الأنظار عن تعطيله بالكلام عن عقد أخرى".
وختم البيان: وقد تبيّن أنّ قياديين في محور الممانعة يعكفون يوميًّا على ضخ أجواء مغلوطة من قبيل أنّ "العقدة الأصعب لا تزال على الضفّة المسيحية التي تعاني من تخمة مطالب بين ثلاث كتل مضاربة: رئاسة الجمهورية، "القوات" و"التيار الوطني الحرّ"، وهذه الأسطوانة التي تتكرّر يوميًّا لا أساس لها من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، وهي الأسطوانة نفسها التي استخدمت لمنع انتخاب رئيس بوضع المشكلة عند المسيحيين، فيما المشكلة دائمة وأبدًا عند الممانعين، وغير صحيح إطلاقًا أنّ العقدة اليوم على الضفة المسيحية، إنما كانت وما زالت على الضفة الممانعة".
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
العقدة
اليوم
الضفة
المسيحية
الضفة
الممانعة
التالي
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
غوتيريش يدين احتجاز الحوثيين لسبعة من موظفي الأمم المتحدة يوم الخميس ويطالب بالافراج عنهم
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-23
نادي الأسير الفلسطينيّ: القوات الإسرائيلية اعتقلت 22 فلسطينيًا الليلة الماضية وفجر اليوم في الضفة الغربية
آخر الأخبار
2025-01-23
نادي الأسير الفلسطينيّ: القوات الإسرائيلية اعتقلت 22 فلسطينيًا الليلة الماضية وفجر اليوم في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2025-01-21
مصادر للجزيرة: القوات الاسرائيلية تحاصر منزلًا في بلدة تعنك شمال غرب جنين في الضفة الغربية وسط إطلاق للنار
آخر الأخبار
2025-01-21
مصادر للجزيرة: القوات الاسرائيلية تحاصر منزلًا في بلدة تعنك شمال غرب جنين في الضفة الغربية وسط إطلاق للنار
0
آخر الأخبار
2024-12-16
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم خريسة والسهل في مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية
آخر الأخبار
2024-12-16
الجزيرة: القوات الإسرائيلية تقتحم خريسة والسهل في مدينة يطا جنوب الخليل في الضفة الغربية
0
آخر الأخبار
2024-12-09
مصادر "الجزيرة": القوات الاسرائيلية تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية
آخر الأخبار
2024-12-09
مصادر "الجزيرة": القوات الاسرائيلية تقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية شمالي الضفة الغربية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
12:30
تفاصيل جديدة يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"
فنّ
12:30
تفاصيل جديدة يكشفها محامي ايساب روكي حول تهمة الاعتداء على تيريل إيفرون: "هدّده بمسدس وهمي"
0
أخبار دولية
12:04
الاتحاد الإفريقي يدعو الى وقف فوري للمعارك في شرق الكونغو الديموقراطية
أخبار دولية
12:04
الاتحاد الإفريقي يدعو الى وقف فوري للمعارك في شرق الكونغو الديموقراطية
0
أخبار دولية
12:01
فرنسا تؤكد أن انتخابات الرئاسة البيلاروسية لن تكون مطابقة للمعايير الديموقراطية
أخبار دولية
12:01
فرنسا تؤكد أن انتخابات الرئاسة البيلاروسية لن تكون مطابقة للمعايير الديموقراطية
0
منوعات
12:00
فَهم الرياضيات بواسطة الموسيقى... طريقة مبتكرة خارج المعادلات التعليمية
منوعات
12:00
فَهم الرياضيات بواسطة الموسيقى... طريقة مبتكرة خارج المعادلات التعليمية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-01-24
أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج
خبر عاجل
2025-01-24
أبو عبيدة: في إطار صفقة طوفان الأقصى تفرج كتائب القسام غدا السبت عن 4 مجندات إسرائيليات وهنّ كارينا أرئيف ودانييل جلبوع ونعمة ليفي وليري إلباج
0
رياضة
06:00
مويز مدرب إيفرتون يحتفل بوصوله إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي
رياضة
06:00
مويز مدرب إيفرتون يحتفل بوصوله إلى 700 مباراة في الدوري الإنكليزي
0
أخبار دولية
10:36
رئيس الوزراء السلوفاكي يرفض الدعوات المطالبة باستقالته
أخبار دولية
10:36
رئيس الوزراء السلوفاكي يرفض الدعوات المطالبة باستقالته
0
آخر الأخبار
08:13
وصول 70 معتقلا فلسطينيا أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية إلى مصر
آخر الأخبار
08:13
وصول 70 معتقلا فلسطينيا أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية إلى مصر
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
أخبار لبنان
08:58
أبو فاعور: الإنجاز الأكبر الذي يمكن ان يحصل هو ان تشكل حكومة
0
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
أخبار لبنان
06:49
الـLBCI في بعض مناطق القطاع الغربي
0
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
أخبار دولية
06:38
موفد البابا فرنسيس يواصل زيارته لسوريا المستمرة حتى ٢٩ كانون الثاني
0
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
06:18
حماس أفرجت عن 4 مجندات إسرائيليات... اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
أخبار لبنان
05:17
"من الجبين بالطريق إلى شيحين" آخر البلدات التي دخلها الجيش الاسرائيليّ
0
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
أخبار دولية
05:08
المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى بين حماس واسرائيل
0
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
أخبار لبنان
04:29
من داخل طيرحرفا... آثار وجود الجيش الإسرائيليّ
0
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
أخبار دولية
04:19
مِصر ودول أخرى ستستقبل الاسرى الفلسطينيين المنفيين
0
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
أخبار لبنان
04:13
الصايغ للـLBCI: الحاجة إلى حكومة "نقاهة" وليس حكومة موازين قوى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
آخر الأخبار
17:52
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: إحباط الهجوم على مقام السيدة زينب جاء بعد تحذيرات الاستخبارات الأميركية
2
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
خبر عاجل
14:22
سفارة دولة الإمارات في بيروت تعيد ممارسة مهامها
3
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
اسرار
00:17
ابن فرحان لنواف سلام: اِمْضِ بحكومة أمر واقع! (الأخبار)
4
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
آخر الأخبار
01:00
القناة 12 الإسرائيلية: تحقيق "الجزيرة" وثّق تحرك يحيى السنوار متخفيًا في تل السلطان في رفح وهو يدير القتال من هناك
5
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
فنّ
13:59
في خطوة لافتة... تعاون غير مسبوق يجمع هيفاء وهبي ونور عريضة والجمهور يتساءل (صورة)
6
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
صحف اليوم
00:28
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتًا (الجمهورية)
7
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
اسرار
23:48
أسرار الصحف المحلية 25-1-2025
8
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
تقارير نشرة الاخبار
15:13
في الجانب اللبناني... مساع للضغط بإتجاه الإنسحاب الاسرائيلي الكامل ولفرملة أي إندفاعة شعبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More