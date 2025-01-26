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بيروت
19
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٦ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-01-26 | 00:50
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احصاءات غرفة التحكم المروري: ٣ قتلى و٦ جرحى في ٨ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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