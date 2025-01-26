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رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: ندافع عن السودانيين ونقاتل من أجل أن يعيش شعبنا

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2025-01-26 | 00:53
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رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: ندافع عن السودانيين ونقاتل من أجل أن يعيش شعبنا
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رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان: ندافع عن السودانيين ونقاتل من أجل أن يعيش شعبنا

 
 
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