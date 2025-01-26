الوكالة الوطنية: اصابة مواطن على مدخل بلدة العديسة برصاص الجيش الاسرائيلي ومواطن آخر من كفركلا امام محطة فرح في برج الملوك

سقوط اصابة نتيجة اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في كفركلا

سقوط اصابة نتيجة اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في كفركلا

الجيش اللبناني يمنع الاهالي من دخول بلدة الطيبة عند مدخل القنطرة بسبب وجود الجيش الاسرائيلي على بعد كلم من الحاجز