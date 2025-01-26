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سقوط اصابة نتيجة اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في كفركلا

آخر الأخبار
2025-01-26 | 02:37
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سقوط اصابة نتيجة اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في كفركلا
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سقوط اصابة نتيجة اطلاق نار من قبل الجيش الاسرائيلي في كفركلا

 
 
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